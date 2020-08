MUn albero cade nel campeggio: muore bimba, una 14enne è grave (Di domenica 30 agosto 2020) Valentina Dardari Un albero caduto per maltempo a MilanoUna tromba d’aria ha sradicato un albero che è caduto sulla tenda. Anche una 19enne è rimasta ferita. L'elisoccorso non è potuto intervenire per il forte vento Questa mattina una tromba d’aria ha interessato la zona di Massa Carrara. A causa del forte vento un albero è stato sradicato e si è abbattuto su una tenda da campeggio occupata da una famiglia straniera di villeggianti, in località Massa Marittima. Una bambina di tre anni è morta e una 14enne si trova adesso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Massa. Anche l'altra sorella di 19 anni ... Leggi su ilgiornale

