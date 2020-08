Massa: tromba d’aria sradica albero, gravi due bambine (Di domenica 30 agosto 2020) Due bambine, una di 10 e una di 2 anni e mezzo, sono in gravi condizioni dopo che un albero è caduto sulla tenda nella quale stavano dormendo in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Sul centro della Toscana si è abbattuta infatti una tromba d’aria che ha causato vari danni. Per soccorrere le due bimbe è stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso, che purtroppo non è potuto intervenire per via delle avverse condizioni meteo. Comunque sia, si è riusciti a trasportare la bambine in ospedale, dove si trovano attualmente ricoverate. Maltempo: allerta rossa in zona nord della LombardiaIl maltempo continua dunque ad imperversare nel Nord Italia: per la giornata di oggi confermata l’allerta rossa sul ... Leggi su blogo

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - MediasetTgcom24 : Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda: gravi due bambine #MarinadiMassa - corgi_lover : RT @qn_lanazione: +++ Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda da campeggio: muore bimba di tre anni, gravissima la sorella +++ http… - ErasmoDAngelis : RT @emergenzavvf: ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Marittima… - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: +++ Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda da campeggio: muore bimba di tre anni, gravissima la sorella +++ http… -