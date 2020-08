Maradona jr: "Milik? L'unica volta che la corte della Juve per un azzurro non mi dà fastidio" (Di domenica 30 agosto 2020) Nel corso di Canale 21, Diego Armando Maradona Junior ha parlato da Castel di Sangro delle ultime in casa Napoli: "Milik? Non ha mai creato un feeling con la tifoseria. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Maradona jr: 'Milik? L'unica volta che la corte della Juve per un azzurro non mi dà fastidio' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Ci siamo per lo scambio tra Milik-Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana' ht… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Ci siamo per lo scambio tra Milik-Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana' ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Ci siamo per lo scambio tra Milik-Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana' ht… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Ci siamo per lo scambio tra Milik-Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana' ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Milik Maradona jr: "Milik? L'unica volta che la corte della Juve per un azzurro non mi dà fastidio" Tutto Napoli MERCATO - Schira: "Ci siamo per lo scambio tra Milik-Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana"

NAPOLI - Scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Ci siamo per lo scambio tra Arek Milik e Cengiz Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana. Spettatrice interessata anche ...

Auriemma si prende i meriti, il web lo massacra

La prima uscita del Napoli, nel quadrangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila, è stata incoraggiante. Poco conta la goleada ma qualcosa si è visto in campo anche se c’è ancora da lavorare e sopratt ...

NAPOLI - Scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Ci siamo per lo scambio tra Arek Milik e Cengiz Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana. Spettatrice interessata anche ...La prima uscita del Napoli, nel quadrangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila, è stata incoraggiante. Poco conta la goleada ma qualcosa si è visto in campo anche se c’è ancora da lavorare e sopratt ...