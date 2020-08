Maltempo, 2 bambine morte e un disperso. Il fiume Isarco è esondato a Chiusa (Di domenica 30 agosto 2020) Trombe d'aria, grandinate, pioggia e frane. L'ondata di Maltempo che sta colpendo il Nord Italia ha causato la morte di due bambine di 3 e 14 anni a Massa Marina, mentre sono riprese le ricerche dell'... Leggi su quotidiano

Il temporale, il vento. Un albero non regge e cade. Sotto il tronco di un pioppo di 4 metri e i rami finisce una tenda del camping. All’interno anche due bambine, di 14 anni e 2 anni e mezzo. La più p ...

Maltempo, la tromba d'aria a Voltri distrugge le auto e ferisce un bambino

Attimi di paura in mattinata. Numerosi vetri andati in frantumi e un bimbo colpito dalle schegge mentre osservava la situazione dalla finestra Durante l'intensa ondata di maltempo che ha colpito Genov ...

