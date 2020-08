Inter, non solo Vidal: per il centrocampo c'è anche Kanté (Di domenica 30 agosto 2020) McKennie è bianconero. Adesso la Juve punta Dzeko 30 agosto 2020 Antonio Conte sogna in grande. Il tecnico, rimasto a sorpresa sulla panchina dell' Inter , vuole vivere una stagione da protagonista, ... Leggi su today

AlfredoPedulla : #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfett… - capuanogio : Se, come pare dal netto sorpasso #Milan per #Tonali, #Conte ha ottenuto dall’#Inter un mercato di giocatori pronti… - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - pirlismo_ : @Inter FIGLI DI PUTTANA NON AVETE UNA LIRA - Inter_Rompi : @mgmaglie Non sono ne di destra ne leghista, mi limito a far notare che se una cosa del genere la fa un comune Citt… -