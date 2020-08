Il “modello culturale” di Briatore non esiste. L’odio delle cornacchie di sinistra sì (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – Il modello culturale di Briatore non esiste, al contrario di ciò che pensa Luca Telese, uno dei grandi infoiati accusatori del patron del Billionaire. Non esiste perché, banalmente, Briatore si limita a lavorare, e lavorando bene è riuscito a imitare lo stile scanzonato e benestante dei film di Vanzina. Tantomeno gli avventori dei suoi locali intendono far parte di un modello culturale, preferendovi dei giorni e delle notti di relax e divertimento. È persino semplice: c’è chi ama divertirsi evitando, come invece faceva Umberto Eco, di andare a letto alle nove leggendo Kant. Punto, fine, la storia finisce qui. Briatore malato scatena l’invidia della sinistra Invece, il mondo del controllo sociale ha ... Leggi su ilprimatonazionale

