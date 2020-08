Francesco Guccini: “Spero che le scuole non richiudano subito. Procedure per la riapertura ancora in alto mare” (Di domenica 30 agosto 2020) Francesco Guccini ha rilasciato un’intervista ad Huffington Post in occasione della prossima uscita del suo romanzo, Tralummescuro (Giunti), finalista il premio Campiello. Un’intervista da scrittore, si sottolinea: “Io ho scritto soltanto canzoni che raccontano una storia e le ho scritte solo quando avevo qualcosa da raccontare. Sono stato un narratore anche da musicista. Le canzoni uscivano fuori da sole, io tutt’al più definivo i tratti dei personaggi, immaginavo le loro avventure, ma non ho mai scritto una canzone perché la mia casa discografica me lo aveva chiesto, oppure perché mi sforzavo di scriverla”. Il libro parla di Pàvana, di un mondo, quello contadino, che non c’è più. Un racconto di ricordi, ma senza un briciolo di nostalgia. E nella lunga intervista, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il suo assistente mi raccomanda di fargli un’intervista da scrittore; ma come altro si potrebbe intervistare Francesco Guccini? “Quando mio padre mi domandò: ‘Cosa vuoi fare da grande?’, io risposi se ...

Antologia Guccini chiude lo "Street Music Festival"

Ultimo atto questo sera del "Manciano Street Music Festival". Oggi alle 21.30, in piazza della Chiesa, a Manciano è in programma il concerto "Antologia Guccini". Il concerto rappresenta l’occasione pe ...

