Salvini: “Ne ho palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti” (Di sabato 29 agosto 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione del comizio ad Albano Laziale: “Ne ho palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti”. Il leader interviene poi anche sul caso Open Arms. Durante un comizio ad Albano Laziale, trasmesso in diretta Facebook, è emersa la rabbia di Matteo Salvini: “Ne ho le palle piene di clandestini … L'articolo Salvini: “Ne ho palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

