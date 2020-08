Parma, idea Mancosu per il centrocampo: è una richiesta di Liverani (Di sabato 29 agosto 2020) Il Parma pensa a Marco Mancosu per la prossima stagione: il centrocampista del Lecce è una richiesta di Liverani Il Parma ha messo nel mirino Marco Mancosu per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A, su esplicita richiesta del tecnico Fabio Liverani che lo ha allenato a Lecce. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Marcello Carli ha già avviato i contatti con il club pugliese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Parma ha messo nel mirino Marco Mancosu per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A, su esplicita richiesta del tecnico Fabio Liverani che lo ha allenato a Lecce.

Fabio Liverani, nuovo tecnico del Parma, vorrebbe con sé un giocatore ideale per il suo 4-2-3-1. Ai ducali manca un trequartista di ruolo, perciò l’ex allenatore del Lecce sta spingendo la dirigenza e ...

