No, il riformismo non può accontentarsi del “menopeggismo” (Di sabato 29 agosto 2020) Si sta facendo una gran confusione tra riformismo e pragmatismo. Fino al punto di ridurre il primo alla ricerca del “meno peggio”. Vorrei provare a discuterne, partendo dai dati reali della situazione italiana e da una serie di spunti offerti anche su questo giornale da Goffredo Bettini. Per rendere Leggi su ilfoglio

ZioKlint : RT @riformapirata: Gli argomenti in favore del SÌ sono: - risparmio e efficienza (e non è così) minimi come ammesso anche dai fautori - non… - bx1ale_cia : RT @riformapirata: Gli argomenti in favore del SÌ sono: - risparmio e efficienza (e non è così) minimi come ammesso anche dai fautori - non… - simonebaldelli : RT @riformapirata: Gli argomenti in favore del SÌ sono: - risparmio e efficienza (e non è così) minimi come ammesso anche dai fautori - non… - FBarbaro58 : RT @riformapirata: Gli argomenti in favore del SÌ sono: - risparmio e efficienza (e non è così) minimi come ammesso anche dai fautori - non… - NonnaMaria15 : RT @riformapirata: Gli argomenti in favore del SÌ sono: - risparmio e efficienza (e non è così) minimi come ammesso anche dai fautori - non… -

Ultime Notizie dalla rete : riformismo non No, il riformismo non può accontentarsi del “menopeggismo” Il Foglio No, il riformismo non può accontentarsi del “menopeggismo”

Si sta facendo una gran confusione tra riformismo e pragmatismo. Fino al punto di ridurre il primo alla ricerca del “meno peggio”. Vorrei provare a discuterne, partendo dai dati reali della situazione ...

Scuola, Faraone (Iv): estremisti del riformismo per cambiare cose

Roma, 28 ago. (askanews) - "Questa 3 giorni è un investimento sulle nuove generazioni, sfata fra l'altro il luogo comune per cui le nuove generazioni non si impegnino in politica. Questi ragazzi dimos ...

Si sta facendo una gran confusione tra riformismo e pragmatismo. Fino al punto di ridurre il primo alla ricerca del “meno peggio”. Vorrei provare a discuterne, partendo dai dati reali della situazione ...Roma, 28 ago. (askanews) - "Questa 3 giorni è un investimento sulle nuove generazioni, sfata fra l'altro il luogo comune per cui le nuove generazioni non si impegnino in politica. Questi ragazzi dimos ...