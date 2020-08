Guida TV: programmi di stasera, sabato 29 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 29.8.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Una storia da cantare – I cantautori a Sanremo Musica RAI2 Ninna Nanna mortale Film TV RAI3 The Hateful Eight Film RETE4 Una vita Soap Opera CANALE5 Gianni Morandi live in Arena Musica ITALIA1 A-X-L – Un’amicizia extraordinaria Film LA7 I cannoni di Navarone Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Ritratto di borghesia in nero Film TV8 Memorie di una Geisha Film NOVE Delitti sepolti – Io non dimentico Documentario Leggi su ascoltitv

