Uomini e Donne tutte le novità dell’edizione 2020-2021: dal nuovo studio ai cellulari (Di venerdì 28 agosto 2020) Uomini e Donne si rinnova e cambia pelle. In attesa di capire cosa succederà dalle puntate successive ( nelle prime infatti tono classico e trono over si fonderanno insieme), possiamo raccontarvi quello che è successo nella prima registrazione. Le anticipazioni del 27 agosto 2020 sono arrivate dal Vicolo delle News. Le ragazze hanno raccontato come è cambiato lo studio di Uomini e Donne e tutte quelle che sono le novità dell’edizione 2020-2021 che aprirà i battenti il 14 settembre 2020. Per il momento non c’è distinzione tra trono classico e trono over, almeno nelle prime puntate vedremo i protagonisti insieme. Potrebbe poi Maria decidere di separare le due cose ... Leggi su ultimenotizieflash

TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - _Lauritas_ : RT @maddalenaaaf: Ma voi uomini le avete mai viste le donne? Chiedo perché se rimanete scandalizzati per la cellulite, le smagliature, i pe… - userv__ : Antonio di Uomini e Donne ci fa sapere che dobbiamo solo ringraziare le persone che si sono fatte le vacanze in Sar… -