Turchia: avvocata muore in carcere dopo sciopero della fame (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ISTANBUL, 28 AGO - Era in sciopero della fame da 238 giorni perché voleva un processo equo dopo che era stata condannata a 13 anni di reclusione per "appartenenza a un'organizzazione criminale"... Leggi su corrieredellosport

GioMelandri : Morta dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere l'avvocata Ebru Timtik, paladina dei diritti umani in Turch… - drya_fly : RT @giuliocavalli: In Turchia Ebru Timtik è morta dopo 238 giorni passati a digiunare. Era un'avvocata, si occupava di diritti umani, Era s… - Massimi47715989 : Turchia: avvocata muore in carcere dopo sciopero della fame - Ultima Ora - ANSA - GiogioMariani : RT @giuliocavalli: In Turchia Ebru Timtik è morta dopo 238 giorni passati a digiunare. Era un'avvocata, si occupava di diritti umani, Era s… - augumedici : RT @beabri: #EbruTimtik è morta ieri in una prigione turca, al 238esimo giorno di sciopero della fame. Era un'avvocata per i #dirittiumani,… -