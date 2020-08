Seregno, in coma etilico a 14 anni dopo la festa con gli amici: ricoverata (Di venerdì 28 agosto 2020) Un'intossicazione etilica con livelli di alcol nel sangue davvero da record. La protagonista, purtroppo, è una quattordicenne. E' stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Desio, dov'è tuttora ... Leggi su ilgiorno

Un’intossicazione etilica con livelli di alcol nel sangue davvero da record. La protagonista, purtroppo, è una quattordicenne. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Desio, dov’è tuttora ...La ragazzina di 14 anni che, nella notte tra ieri e oggi, giovedì 27 agosto, è stata soccorsa per un’intossicazione etilica a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, aveva un tasso di alcol nel sang ...