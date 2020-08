Sam & Max: This Time It's Virtual segna il ritorno dell'iconico duo ma questa volta su VR (Di venerdì 28 agosto 2020) L'iconico duo di Steve Purcell, Sam & Max, farà il suo tanto atteso ritorno nel mondo dei videogiochi con Sam & Max: This Time It's Virtual, una nuova avventura per VR dello sviluppatore HappyGiant.Non c'è ancora molto altro da segnalare, ma è passato più di un decennio dall'uscita dell'ultimo videogioco della famosa coppia - Sam & Max: The Devil's Playhouse di Telltale Games - quindi il nuovo titolo farà felici i fan di vecchia data.Il breve teaser trailer che accompagna la notizia di oggi ci dice: "In un mondo diventato strano, una forza d'élite si scontra contro l'oscurità", prima di reintrodurre Sam e Max attraverso uno ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Sam & Il soul urbano di Magic Sam ha fatto la storia della musica, anche se solo pochi se lo ricordano Linkiesta.it Sam & Max: This Time It's Virtual segna il ritorno dell'iconico duo su VR

Sam & Max This Time It's Virtual: il duo ritorna in realtà virtuale!

