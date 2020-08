Ostia, «Hanno tentato di rapire mia figlia in spiaggia, erano con ogni probabilità tre rom» (Di venerdì 28 agosto 2020) Un uomo ha presentato un esposto ai carabinieri della Stazione Aventino denunciando di aver subito il tentato rapimento della figlia di 10 anni e dell’amichetta di 9 da parte di tre donne in una spiaggia di Ostia. Ostia. le bimbe trascinate verso la spiaggia libera «Ero in una spiaggia di Ostia Ponente dove un amico ha preso la cabina. Intorno alle 16,30 mia figlia era in acqua con un’amichetta tedesca. Con mia moglie sul bagnasciuga abbiamo notato che si allontanavano un po’ troppo con il canotto. erano trascinate verso la vicina spiaggia libera da tre donne, presumibilmente rom, entrate apposta in acqua, con la sola biancheria intima. Tentavano di convincerle a ... Leggi su secoloditalia

Adnkronos : Ostia, 'tre donne hanno provato a rapire mia figlia e un'amichetta in spiaggia' - Adnkronos : #Ostia, 'tre donne hanno provato a rapire mia figlia e un'amichetta in spiaggia' - LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - SecolodItalia1 : Ostia, «Hanno tentato di rapire mia figlia in spiaggia, erano con ogni probabilità tre rom» - Fort71488686 : @FedeAngeli Raggi ha già ripulita Ostia dalla mafia. I romani hanno nuovamente il mare! -