Napoli: Osimhen-show, è subito tripletta (Di venerdì 28 agosto 2020) Napoli, 28 AGO - Parte con una tripletta di Osimhen, 21 gol fatti e nessuno subito, la stagione del Napoli. Gli azzurri hanno battuto 10-0 il Castel di Sangro e 11-0 L' Aquila allo stadio di Castel Di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sscnapoli : ? 3’ | GOL! Ancora Victor ?? Raddoppiamo con il secondo gol di Osimhen?? ? Napoli - L’Aquila 2-0 ?? #ForzaNapoliSempre - claudioruss : Victor #Osimhen in gol contro L'Aquila dopo 59 secondi #Napoli - SkySport : #Napoli: debutto #Osimhen su Sky Primafila ? Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Primafila di Sky il… - InterVictims : Il Napoli starebbe valutando Candreva, non sappiamo se come calciatore #Inter #Amala #Candreva #Napoli #Conte… - LuigiLiccardo6 : RT @SaxSan2: Sarà dura tenere fuori uno tra #Mertens e #Osimhen. E sarà ancora più dura farli giocare insieme... #Napoli -