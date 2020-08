ISTAT, fatturato servizi a picco in secondo trimestre (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel secondo trimestre 2020 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisce del 21,0% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra una diminuzione, in termini tendenziali, del 26,2%. Lo ha reso noto l’ISTAT spiegando che “le condizioni della domanda e le misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19” hanno determinato un calo “senza precedenti degli indici del fatturato delle imprese dei servizi”. La flessione registrata nel secondo trimestre, in termini sia congiunturali (-21,0%) sia tendenziali (-26,2%), è la peggiore dall’inizio delle serie storiche (disponibili dal 2001). I cali del ... Leggi su quifinanza

