Coronavirus, in Francia oltre 7.000 casi in 24 ore: Macron non esclude un “secondo lockdown” (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuovo balzo dei contagi da Covid-19 in Francia. Secondo la Direzione generale della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrate 7.379 nuove infezioni e sono morte altre 19 persone che avevano contratto il virus. Ieri i nuovi casi confermati erano stati 6.111. Il dato odierno rappresenta un record dalla fine del lockdown in Francia e il secondo di sempre dall’inizio dell’emergenza, dopo i 7.578 casi annunciati il 30 marzo. Un secondo lockdown a livello nazionale non può essere escluso in Francia se le infezioni da Coronavirus vanno fuori controllo, ha avvertito oggi il presidente francese Emmanuel Macron. In un incontro con la stampa all’Eliseo, Macron ha affermato che il suo governo sta facendo tutto il possibile per ... Leggi su meteoweb.eu

