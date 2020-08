Anche Bruno Peres positvo al Covid-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) SI allunga la lista dei giocatori giallorossi risultati positivi al Covid-19. Iei era stata la volta dello spagnolo Carles Perez, oggi tocca all'esterno brasiliano Bruno Peres che ha annunciato su Instagram di essere positivo asintomatico. «Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell'inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!» il messaggio affidato dal giallorosso ai social. Anche per questo la Roma ha deciso di posticiapre a domani l'inizio degli allenamenti inizialmente in programma per oggi. Proprio domani mattina infatti era previsto per i ... Leggi su iltempo

