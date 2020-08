Al Napoli servirebbe un Pirlo, ma in campo (Di venerdì 28 agosto 2020) La domanda come sempre è d’obbligo, siamo alla fine di agosto di un anno particolare per tutti, anche per gli amanti del calcio. Tra un po’, si spera, ripartirà il campionato 2020-21, e quindi è lecito chiedersi adesso, per l’ennesima volta, ma il Napoli dove può arrivare? Il calcio a mio giudizio, al di là dell’imprevedibilità che a volte ci regala, ricordate Italia-Brasile del 1982, oppure la semifinale di Champions dell’anno scorso fra Barca e Liverpool, si basa su regole abbastanza logiche, che poi valgono anche nel mondo dell’impresa; una società forte e ricca, che si chiami Microsoft, Mercedes, o Real Madrid FC, inevitabilmente è destinata dominare nel suo settore. Gli altri, gli inseguitori, per potere raggiungere il primato possono solo sperare che quell’annata ... Leggi su ilnapolista

napolista : Al Napoli servirebbe un Pirlo, ma in campo Mancano quegli acquisti considerati economicamente a perdere ma calcisti… - ROI05841958 : @coldblackarrow Jaaa mi servirebbe un canale telegram che dà notizie sul Napoli - Milanistifurios : A dirla tutta, Tonali servirebbe al Napoli... - claudiopanarel7 : @AlfonsoBonafede @CNF_it @minGiustizia @MinisteroSalute @VincenzoDeLuca Con il megaoericolo dei viaggiatori di rito… - IvanShkmkrs : @ROI05841958 Che poi non servirebbe neanche un consulente di marketing di altissimo livello. Basta vedere banalment… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli servirebbe Nuova maglia Napoli, photoshop ed errori di comunicazione Vesuvio Live Giuseppe Alviti: “Lo Stato non deve tartassare i meno abbienti”

NAPOLI – Da sempre impegnato nel sociale, Giuseppe Alviti, responsabile nazionale Federazione Nazionale Lavoratori, mediante un comunicato stampa si schiera dalla parte di chi con gravi difficoltà, no ...

Emergenza rifiuti, Benevento dice no al mega impianto nel Sannio

C'è un solo no perentorio a Energreen. È quello della Provincia, unico tra gli enti istituzionali sanniti a pronunciarsi contro il mega impianto di trattamento rifiuti nell'area Asi di Benevento. Lo h ...

NAPOLI – Da sempre impegnato nel sociale, Giuseppe Alviti, responsabile nazionale Federazione Nazionale Lavoratori, mediante un comunicato stampa si schiera dalla parte di chi con gravi difficoltà, no ...C'è un solo no perentorio a Energreen. È quello della Provincia, unico tra gli enti istituzionali sanniti a pronunciarsi contro il mega impianto di trattamento rifiuti nell'area Asi di Benevento. Lo h ...