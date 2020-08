38enne ucciso da un orso polare in Norvegia (Di venerdì 28 agosto 2020) Un uomo di 38 anni è stato ucciso da un orso polare in Norvegia. Si tratta del sesto attacco mortale in meno di 50 anni. LONGYEARBYEN (Norvegia) – Un uomo di 38 anni è stato ucciso da un orso polare in Norvegia. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di venerdì 28 agosto 2020 con l’uomo che si è visto attaccare dall’animale che non gli ha dato possibilità di salvarsi. Il trasporto in ospedale è stato immediato, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con lui al nosocomio sono arrivate altre sei persone rimaste ferite anche se le loro condizioni non destano preoccupazione. Sesto attacco in meno di 50 anni Non è frequente che ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : 38enne ucciso da un orso polare in Norvegia - DanieleScarpini : Svalbard, 38enne ucciso da orso polare in un campeggio - carolinabianki : Svalbard, 38enne ucciso da orso polare in un campeggio....purtroppo bisognerebbe provvedere a dar loro del cibo vis… - Allafinemisono1 : Gli distruggiamo l'habitat e se si avvicinano ai centri abitati perché affamati e uccidono un uomo, vengono ammazza… - giovannabottani : Noi alteriamo gli ecosistemi e loro pagano #vergogna #Svalbard ??Svalbard, 38enne ucciso da orso polare in un campeg… -

Ultime Notizie dalla rete : 38enne ucciso Svalbard, 38enne ucciso da orso polare in un campeggio la Repubblica Spagna, arrestato negazionista del Coronavirus: “Medici e infermieri dietro la farsa del Covid”

Usava i social media per incitare alla violenza contro i politici, incluso il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che "avrebbe dovuto colpire con un colpo dritto alla nuca". Per questo la polizia h ...

Svalbard, 38enne ucciso da orso polare in un campeggio

Un uomo olandese di 38 anni è stato attaccato e ucciso da un orso polare nell'arcipelago norvegese delle Svalbard. L'incidente, riportano i media locali, è avvenuto in un campeggio a Longyearbyen, cap ...

Usava i social media per incitare alla violenza contro i politici, incluso il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che "avrebbe dovuto colpire con un colpo dritto alla nuca". Per questo la polizia h ...Un uomo olandese di 38 anni è stato attaccato e ucciso da un orso polare nell'arcipelago norvegese delle Svalbard. L'incidente, riportano i media locali, è avvenuto in un campeggio a Longyearbyen, cap ...