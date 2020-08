Vittoria non ce l'ha fatta: morta a 5 anni per una rara malattia (Di giovedì 27 agosto 2020) morta a 5 anni per un raro . Zoppola, Pordenone, piange la sua piccola guerriera. , 5 anni, a causa di un si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni dal compleanno. Per lei si erano mosse tante ... Leggi su leggo

Morta a 5 anni per un tumore raro. Zoppola (Pordenone) piange la sua piccola guerriera. Vittoria Marti, 5 anni, a causa di un tumore al tronco encefalico si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni da ...

I mondi di Serena Rossi: "Io tra musica e cinema. Sanremo? Ci tornerei"

Difficile pensare a una sola Serena Rossi. Ce ne sono tante, l'attrice, la cantante, la presentatrice. Insomma a 35 anni (che compirà proprio lunedì 31 agosto) è uno dei nomi sul quale puntare per il ...

