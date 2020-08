Tour de France 2020, seconda tappa: data, orari, tv e streaming (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche la seconda tappa del Tour de France 2020, di scena domenica 30 agosto, avrà Nizza come sede di partenza e arrivo. Attenzione però, perché sarà subito montagna vera: nella prima parte due GPM di prima categoria sopra i 1500 metri di quota e nel finale il Col d’Eze. Un vero e proprio test per gli uomini di classifica, che potrebbero prendere il controllo della generale fin da subito. orari E TV – Il gruppo prenderà il via da Nizza alle 13:20, per farvi ritorno all’arrivo tra le 17:52 e le 18:25 in base alla media oraria. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai 2 e su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a Rai Play ed Eurosport Player mentre ... Leggi su sportface

