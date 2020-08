REFERENDUM, PERCHÉ NO/-24. Citando Nilde Iotti Di Maio falsifica ancora una volta la realtà (Di giovedì 27 agosto 2020) Poteva citare Benito Mussolini, che con ottant’anni di anticipo rispetto al Movimento 5stelle ridusse la Camera dei deputati esattamente a 400 membri.Poteva citare Licio Gelli, che, cinquant’anni dopo, al punto dieci del Piano di rinascita democratica della P2 previde un drastico taglio della rappresentanza parlamentare.Luigi Di Maio ha invece voluto citare Nilde Iotti, e ancora una volta ha mentito. Oppure si è, ancora una volta, sbagliato. Una forzatura in malafede? Un errrore in buonafede? Non si sa cosa sia peggio per un ministro in carica.A smentirlo, comunque, è stato Giorgio Frasca Polara, non un giornalista qualsiasi ma l’ex portavoce di Nilde Iotti. La quale, ha scritto Frasca Polara, non ha mai ... Leggi su huffingtonpost

Mov5Stelle : «Non capisco l’argomento dello squilibrio costituzionale. Perché un Parlamento meno numeroso, ma con gli stessi pot… - Mov5Stelle : 20 e 21 settembre i cittadini avranno la possibilità di scegliere se tagliare il numero dei parlamentari, ridurre i… - simonebaldelli : Io non sono particolarmente contrario ai senatori a vita, anche perché preferisco Carlo Rubbia (che ha firmato per… - zazoomblog : REFERENDUM PERCHÉ NO--24. Citando Nilde Iotti Di Maio falsifica ancora una volta la realtà - #REFERENDUM #PERCHÉ… - Bogianen1 : RT @vitalbaa: Ancora circa il referendum: chi ne fa una questione politica, pro o contro i 5S, non si lamenti (o, se già l’ha fatto, ritiri… -