Motoscafo esploso a Ponza, la deflagrazione in un video: la donna vola in aria. La bimba non va a poppa e si salva (Di giovedì 27 agosto 2020) Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento della terribile esplosione del Motoscafo nel porto di Ponza avvenuta il 26 agosto. Si vede la donna fare tranquillamente rifornimento di... Leggi su ilmessaggero

Gazzettino : Motoscafo esploso a Ponza, la deflagrazione in un video: la donna vola in aria - FonteUfficiale : Un motoscafo è esploso durante il rifornimento Il video: -