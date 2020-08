Milan, Ibrahimovic criptico su Twitter: “La quiete prima della tempesta” (Di giovedì 27 agosto 2020) Uno Zlatan Ibrahimovic criptico su Twitter spaventa un po’ i tifosi del Milan con uno strano video – per la verità a tinte rossonere – in cui riposa sdraiato. Quel che importa maggiormente, però, è la didascalia scelta dallo svedese, che scrive: “La quiete prima della tempesta”. Possibile che si riferisca alla decisione, che verrà annunciata a breve, sul suo futuro, in bilico tra il rinnovo con il Diavolo e l’addio definitivo. Leggi su sportface

AntoVitiello : Fatta. Accordo definitivo raggiunto tra #Milan e #Ibrahimovic. Si è arrivati ad un punto d'incontro tra ciò che chi… - AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - AntoVitiello : #Ibrahimovic e il #Milan molto più vicini, dopodiché dovrebbero sbloccarsi anche le altre operazioni di mercato. Settimana calda. - sportface2016 : #Milan, #Ibrahimovic criptico su Twitter: 'La quiete prima della tempesta' - matteo84p : RT @saveriocamba: 'Eh ma con Raiola si sa che é così...' I calciatori non sono obbligati ad affidarsi a Raiola. Se vuoi fare tanti soldi l… -