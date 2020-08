Lara Zorzetto diventa mamma: “C’è stato un problema” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ex concorrente di Temptation Island Lara Zorzetto ed il compagno Mattia sono diventati genitori del piccolo Leonardo. Ma non è andato (purtroppo) tutto liscio L’influencer friulana aveva fatto sapere in un’intervista, che il parto era previsto per la fine di agosto. Ed è andata proprio così: Lara Zorzetto e Mattia Monaci hanno avuto il loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Leonardo. A darne il primo annuncio è stata proprio la neo-mamma, utilizzando ovviamente i social network. Con un post su Instagram, Lara ha annunciato che il piccolo Leonardo è nato nel pomeriggio di ieri alle 16.31 e pesa 3.340 kg, nato (secondo il post) all’Ospedale San Giuseppe di Milano. Il piccolo, secondo i calcoli ... Leggi su zon

