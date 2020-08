Il modello Messi è più importante del Mes (Di giovedì 27 agosto 2020) Sognare si può, no? La notizia del possibile o se volete non impossibile trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona di Ronald Koeman all’Inter di Antonio Conte è una notizia che suscita una certa eccitazione non solo per questioni legate al futuro del campionato italiano ma anche per questioni leg Leggi su ilfoglio

Mario_JU : #Messi dai che se #MessiIN si fa tra un po' acquistiamo/acquisiamo da vicino un altro esempio di fulgida formazione… - AlessioPecoraro : #Messi all’Inter ci sta. È la logica del modello Juve che stanno portando avanti i nerazzurri dopo Marotta e Conte. - gothiccca : “ho comprato l’ultimo modello di iPhone con i soldi di onlyfans” io sinceramente li avrei messi da parte - dani0470 : RT @RoccoTodero: Io l’ho sempre pensato: eravamo messi malissimo già prima del #COVID__19. Minchia: il modello culturale e la gestione spre… - danielefascian1 : RT @RoccoTodero: Io l’ho sempre pensato: eravamo messi malissimo già prima del #COVID__19. Minchia: il modello culturale e la gestione spre… -