Ibra resta al Milan per 7 milioni di euro. E vuole avverare la profezia di Inzaghi: indosserà la maglia numero 9 (Di giovedì 27 agosto 2020) L’affare è chiuso: dopo una lunga trattativa Zlatan Ibrahimovic accetta l’offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni di euro senza bonus. Un impegno importante da parte del club rossonero e del fondo Elliott per accontentare le richieste del giocatore 39enne in vista della nuova stagione sportiva. Il fuoriclasse svedese è atteso a Milano già nelle prossime ore per la firma del contratto e per i primi allenamenti con i compagni di squadra. I ragazzi di Pioli erano stati in ritiro lo scorso lunedì senza l’attaccante, impegnato in una trattativa non facile. Il rinnovo fino al 2021 era ormai nell’aria da tempo, ma l’accordo aveva tardato ad arrivare a causa di diversi momenti di tensione fra le due parti. Dopo un mese di dialogo, che ... Leggi su open.online

