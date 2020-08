Giulia De Lellis prende un’importante decisione: “Lo farò al più presto” (Di giovedì 27 agosto 2020) Giulia De Lellis non appena tornata dalle vacanze ha comunicato ai suoi fan di aver preso un’importante decisione per il bene dei suoi cari. Giulia De Lellis è da poco tornate dalle vacanze e si sa: ogni viaggio, piccolo o grande che sia, porta con sé nuove consapevolezze sulla propria vita. Anche la compagna di … L'articolo Giulia De Lellis prende un’importante decisione: “Lo farò al più presto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

CheDonnait : #GiuliaDeLellis ha preso un'importante decisione dopo le vacanze. #delellis #damante #damellis #andreadamante… - toysblogit : Giulia De Lellis: 'Sto rientrando in città, farò il tampone, fatelo anche voi' - SupportRossi46 : quando capisci che Giulia De Lellis non aveva tutti i torti quando diceva che non le piacevano ne la madre ne la fi… - pasdran : RT @mattinodinapoli: #giulia de lellis, il metodo anti-Covid in Sardegna: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus» https://t.co… - Amore4Zampe : L'amore indescrivibile dell'influencer è LUI -----> -