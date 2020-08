Convegno sull'alimentazione, il tweet di ADL: "Grazie a tutti i partecipanti" (Di giovedì 27 agosto 2020) Si è tenuto oggi a Castel di Sangro il Convegno sull'alimentazione "Alimentarsi bene, per amarsi e vivere meglio”, che ha visto protagonisti tra gli altri anche il presidente Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso, Kostas Manola ... Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Convegno sull'alimentazione, il tweet di ADL: 'Grazie a tutti i partecipanti' #SSCNSummer20 #Abruzzo20… - MaxPiach : RT @pietromare: Il prossimo 4 settembre avrò il piacere di partecipare a questo convegno sull'#automotive insieme ai presidenti di @Federau… - TozziDebora : RT @pietromare: Il prossimo 4 settembre avrò il piacere di partecipare a questo convegno sull'#automotive insieme ai presidenti di @Federau… - SergCami : RT @pietromare: Il prossimo 4 settembre avrò il piacere di partecipare a questo convegno sull'#automotive insieme ai presidenti di @Federau… - GBenamati : RT @pietromare: Il prossimo 4 settembre avrò il piacere di partecipare a questo convegno sull'#automotive insieme ai presidenti di @Federau… -

Ultime Notizie dalla rete : Convegno sull

Tuttosport

Sport e alimentazione, connubio perfetto per il convegno di oltre un’ora dal titolo «Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo» che si è tenuto quest’oggi al Palazzetto del ...Si è tenuto oggi a Castel di Sangro il convegno sull'alimentazione "Alimentarsi bene, per amarsi e vivere meglio”, che ha visto protagonisti tra gli altri anche il presidente Aurelio De Laurentiis, Ge ...