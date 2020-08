Cinghiale salvato dai vigili del fuoco di Maniago (Di giovedì 27 agosto 2020) La squadra dei vigili del fuoco di Maniago è intervenuta per il recupero di un Cinghiale all’interno dell’opera di presa della Centrale idroelettrica di San Foca, nel comune di San Quirino. Dalle prime informazioni sembrava essere morto, ma una volta sul posto la squadra constatava che l’animale era ancora vivo, per questo disattivava lo sgrigliatore meccanico per permettere il suo recupero in totale sicurezza, con l’ausilio di un cappio messo a disposizione sul luogo da un addetto al “recupero animali”. Due vigili indossavano l’idrocostume e operavano secondo specifiche Procedure Operative di Sicurezza (POS). Una volta tratto in salvo l’animale veniva liberato e prontamente si allontanava in autonomia Leggi su udine20

L'ungulato era finito nell'opere di presa della Centrale idroelettrica di San Foca. Due vigili hanno indossato l'idrocostume, operando secondo le specifiche Procedure Operative di Sicurezza. Una volta tratto in salvo l'animale veniva liberato e prontamente si allontanava in autonomia.

