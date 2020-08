Andrea Iannone non parte per la MotoGp, ma torna in pista con Soleil Sorge (Di giovedì 27 agosto 2020) Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e Soleil Sorge, ex di Jeremias Rodriguez, sono stati avvistati insieme dal settimanale Chi. Addio Rodriguez. Sembra proprio il caso di dirlo, visto che Soleil Stasi Sorge è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez; mentre Andrea Iannone è l’ex di Belen. Ed entrambi, Soleil e Andrea, sono stati paparazzati dal … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Nina02375244 : @Terryterryboom @damellis20202 Ma ovvio che ci sono i buoni rapporti la mamma li mette pure a iannone i like subito… - infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna: da ex cognati a coppia? (Foto) - infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorgè insieme in Sardegna: le foto di ‘Chi’ - infoitcultura : Andrea Iannone e Soleil Sorge: avvistati insieme gli ex dei Rodriguez - infoitcultura : Andrea Iannone, la sua nuova fidanzata è una ragazza famosissima -