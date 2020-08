Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 26 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON L’ A1 FIRENZE Roma DOVE CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULL’A24 Roma TERAMO, TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE A Roma ANCORA CHIUSE IN ZONA CENTRALE DEL LATTE, VIA D’AQUINO E VIA BELMONTE IN SABINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI SERA. IN CORSO LA PULIZIA DELLA STRADA. PER QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO SOSPESA LA FERROVIA FL4 Roma FRAQSCATI PER INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI TRA ... Leggi su romadailynews

