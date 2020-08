Tlc: lettera sindacati a Conte su rete e Tim, 'tavolo confronto, no spezzatino' (2) (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Adnkronos) - I sindacati fanno presente al premier Conte che "tra lavoratori diretti ed indiretti ruota attorno al mondo Tim un numero di circa 100 mila risorse. Capirà la nostra preoccupazione rispetto a scelte che potrebbero risultare pericolose per la tenuta del perimetro aziendale e per il suo indotto". Da qui, la necessità di un "confronto" con loro. Per una rete unica che venda connettività, secondo i sindacati, "occorre un soggetto forte, capace di sostenere ingenti e costanti investimenti", e Tim può "assolvere questo compito", ma solo con "un diverso assetto societario rispetto ad oggi, che dia vita a una nuova impresa che inglobi le reti esistenti a partire dalla convergenza di quella di Tim e Open Fiber". Nella lettera, è precisato che "la ... Leggi su iltempo

