Skoda Octavia - A listino le varianti plug-in e mild hybrid (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Skoda ha aperto gli ordini per le varianti ibride della nuova Octavia, che sarà in concessionaria a partire da metà settembre. In versione elettrificata, la bestseller boema è disponibile plug-in, con motore 1.4 TSI abbinato allelettrico e una potenza di sistema di 205 CV, e mild hybrid, con il tre cilindri 1.0 TSI da 110 CV. I listini partono rispettivamente da 35.650 euro (36.700 euro Wagon) e 26.950 euro (28.000 familiare). Ibrida ricaricabile è anche la RS iV da 245 CV, proposta con prezzi da 40.550 euro (+1.050 euro Wagon). Tutte possono accedere agli incentivi statali. Due gradi di elettrificazione. La mild hybrid (Octavia e-Tec) ha Dsg a 7 rapporti di serie, dichiara emissioni medie omologate di ... Leggi su quattroruote

