"Se non avete le p****, siete delle checche". Moric disperata chiede aiuto dopo un video del figlio: "Non è in lui" / Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nina Moric lancia un sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici...”. La dura presa di posizione della modella croata è giunta dopo che il figlio avuto da Fabrizio Corona ha pubblicato una Stories Instagram in cui dichiara: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le p…e siete delle checche”, riporta Gossip e tv. Proprio sul termine checche che Nina ha ripreso il giovane da pochi giorni 18enne. La Moric ha poi chiesto scusa a nome del figlio, aggiungendo di non riconoscerlo più nell'ultimo periodo. ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Visto che in un servizio di #InOnda su La7 dicono che esagero... Nuovi contagi in Sicilia? 90% clandestini. Scommet… - matteosalvinimi : Per non arrabbiarsi con due dei giornalisti più simpaticamente e faziosamente sinistri d’Italia (Telese e Parenzo s… - AlbertoBagnai : Ma guarda! Un’altra cosa di cui non mi avete mai sentito parlare… - xy0ongi : siamo d’accordo che magari avrebbe potuto gestire la situazione diversamente va bene avete ragione ma luI NON HA IN… - bobbizbp : @Diesira3 @riccardolavelli @ildelfinogiulio @laGreta_ @radiosilvana @LiberoB91 @guffanti_marco @chiossimanuela2… -

Ultime Notizie dalla rete : non avete Covid:tamponi; Dg,non venite al Cotugno se non avete sintomi Agenzia ANSA Retroscena Dovizioso: non ha funzionato la termocoperta!

Piero Taramasso, responsabile Michelin in MotoGP, nell'analisi dei dati scaricati dal GP di Stiria ha scoperto che la gomma posteriore di Andrea Dovizioso non è mai andata in temperatura durante la pr ...

Di Gennaro: "Suarez alla Juve? Vedo Dzeko. Non riesco a spiegarmi perchè i bianconeri abbiano perso Haaland"

L'opinionista Antonio Di Gennaro si è collegato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio e condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Le sue riflessioni cominciano dagli ...

