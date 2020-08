Salvini in tv battuto da Don Matteo e Paperissima (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Fatto oggi ci racconta cosa ha sentenziato l’Auditel sulle ultime apparizioni televisive di Matteo Salvini. Mentre fino a qualche tempo fa bastava tenerlo in video per avere risultati ragguardevoli, ultimamente le cose non sembrano andare benissimo: Lunedì sera il noto virologo Matteo Salvini a In Onda, talk-show estivo di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, smetteva i panni del leader leghista e indossava il camice bianco per pontificare sul virus, dileggiare la ministra Lucia Azzolina e discutere con l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli. Un confronto (politico negazionista contro severo virologo) che in altri tempi avrebbe fatto schizzare lo s h a re fino alla doppia cifra. E invece no, perché l’es ... Leggi su nextquotidiano

AnyVitale : RT @serebellardinel: #Salvini @LegaSalvini in caduta libera!! Oltre al crollo nei sondaggi,riesce a far scappare anche i telespettatori,che… - Danireport : RT @serebellardinel: #Salvini @LegaSalvini in caduta libera!! Oltre al crollo nei sondaggi,riesce a far scappare anche i telespettatori,che… - serebellardinel : #Salvini @LegaSalvini in caduta libera!! Oltre al crollo nei sondaggi,riesce a far scappare anche i telespettatori,… - NicolaSabbion : RT @CarloCalenda: “Erano altri tempi” è il modo più semplice per aggirare la questione. Se si dimostrerà che Salvini ha preso soldi dalla R… - in_vco : RT @CarloCalenda: “Erano altri tempi” è il modo più semplice per aggirare la questione. Se si dimostrerà che Salvini ha preso soldi dalla R… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini battuto Salvini in tv battuto da Don Matteo e Paperissima next Salvini in tv battuto da Don Matteo e Paperissima

Il Fatto oggi ci racconta cosa ha sentenziato l’Auditel sulle ultime apparizioni televisive di Matteo Salvini. Mentre fino a qualche tempo fa bastava tenerlo in video per avere risultati ragguardevoli ...

Pontinvrea, il sindaco Camiciottoli si autodenuncia per concorso in sequestro di persona: "Chiedo di essere processato come Salvini"

"Mi sono autodenunciato questa mattina (per concorso in sequestro di persona, ndr) ai carabinieri per aver dato mandato con il mio voto libero e democratico al Senatore Matteo Salvini di attuare il bl ...

Il Fatto oggi ci racconta cosa ha sentenziato l’Auditel sulle ultime apparizioni televisive di Matteo Salvini. Mentre fino a qualche tempo fa bastava tenerlo in video per avere risultati ragguardevoli ..."Mi sono autodenunciato questa mattina (per concorso in sequestro di persona, ndr) ai carabinieri per aver dato mandato con il mio voto libero e democratico al Senatore Matteo Salvini di attuare il bl ...