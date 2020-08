Regionali Toscana, 200 operatori per più sicurezza nei seggi (Di mercoledì 26 agosto 2020) FIRENZE – Saranno oltre 200 gli operatori comunali e i volontari della protezione civile incaricati di favorire il regolare afflusso ai seggi ed evitare il formarsi di assembramenti in occasione delle elezioni regionali e del referendum del 20 e 21 settembre. Leggi su dire

DantiNicola : Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscan… - borghi_claudio : Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio region… - Piu_Europa : ?? ?? ?? REGIONALI: ECCO LE LISTE DI #PIUEUROPA Saremo in #Liguria, #Veneto, #Toscana, #Marche, #Campania e #Puglia.… - GabriellaVotoNO : Regionali Calabria Regionali Campania Regionali Emilia-Romagna Regionali Liguria Regionali Marche Regional… - GabriellaVotoNO : Regionali Calabria Regionali Campania Regionali Emilia-Romagna Regionali Liguria Regionali Marche Regional… -