Elisabetta Gregoraci rassicura tutti sulle condizioni di Briatore e si prepara per il GF VIP 5 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri la prima anteprima dell’intervista di Elisabetta Gregoraci per la rivista Chi. Oggi il giornale con le sue parole in edicola in tutta Italia; e dai social anche le prime parole di Elisabetta Gregoraci dopo la conferma della sua partecipazione al reality di Canale 5 ma anche dopo il ricovero in ospedale per Flavio Briatore ( il San Raffaele ha confermato la sua positività al covid 19). La conduttrice ha voluto rassicurare in primis tutte le persone molto preoccupate per il suo ex marito e poi ha confermato che parteciperà al Gf VIP 5, nonostante le ultime notizie arrivate da Milano, dove è ricoverato l’imprenditore. La Gregoraci nella tarda serata di ieri, aveva spiegato che Flavio stava abbastanza bene. Lo aveva sentito e ... Leggi su ultimenotizieflash

