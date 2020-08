Ecco perché dovreste immergervi in acqua e aceto di mele! (Di mercoledì 26 agosto 2020) immergervi in una vasca colma di acqua e aceto di mele? Ecco perché dovreste farlo! Vi sembrerà bizzarro ma questo semplice rimedio naturale è un vero elisir di bellezza per il vostro corpo. Ma non solo, l’aceto di mele è un ingrediente antico che si presta a molte applicazioni per la cura e la bellezza. Curiose di scoprire come utilizzare l’aceto di mele per sentirvi subito meglio, in forma e bellissime? Allora non perdetevi i consigli tutti green di seguito! Il bagno con l’aceto di mele come rimedio ai dolori muscolari e articolari L’aceto di mele non è solo un ottimo condimento da usare in cucina nelle preparazioni più svariate ma, anche, un rimedio naturale e a costo ... Leggi su pianetadonne.blog

