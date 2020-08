Discoteche e covid 19: il parere dell’esperto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il contagio da covid-19 è quasi inevitabile nelle Discoteche. A sottolinearlo è stato Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, che a quanto sembra sarebbe stato contrario alla riapertura delle Discoteche durante questa fase di pandemia che ha colpito il mondo intero. Il perché è presto detto e facilmente immaginabile.Le Discoteche sono ambienti in cui il virus può circolare maggiormente, poiché in questi luoghi coesistono tutti i fattori che predispongono al contagio. Chiunque ragioni in termini di evidenza scientifica sostiene che le attività che comportano l'impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina, nel caso venga abbassata la distanza, portano ad un aumento dei ... Leggi su blogo

carlaruocco1 : #Billionaire: altri 52 positivi al #COVID__19 nel locale. #Briatore si scusi con il sindaco di #Arzachena, Roberto… - SirDistruggere : Non serviva un nuovo dpcm del governo per chiudere le discoteche, bastava mandare gli ispettori del lavoro la sera… - Giorgiolaporta : Mi piacerebbe sapere se la regola che chiude le #discoteche sia valida anche per #centrisociali e associazioni cult… - MaurizioTorchi2 : RT @SilvanoCristef: COVID, non capisco, discoteche chiuse ma feste dell'Unità aperte, non si può ballare , ma sulle strade le battone si fa… - Barbara86764611 : Io credo che la questione del conflitto di interessi oggi sia più attuale che mai. In certe posizioni è difficile e… -