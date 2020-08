Cosa ci deve insegnare davvero il caso di Flavio Briatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Foto: Mark Thompson/Getty Images)Flavio Briatore è positivo al Sars-Cov-2? Ha sviluppato sintomi della Covid-19? Non si sa. Lo stesso imprenditore e manager non lo ha confermato al Corriere della Sera, lasciando (legittimamente) la sua situazione di salute in sospeso. Ma dando anche l’impressione di volerci, ancora, scherzare sopra. L’ultima Cosa che un personaggio come lui dovrebbe fare. E il problema è proprio questo. La ribalta e la centralità che questi profili occupano nel dibattito pubblico. Nel corso della giornata di ieri, e ancora oggi, si sono lette fra social network, chat e non solo ironie di ogni genere sull’eventuale positività di Briatore. Sembrava d’altronde un contrappasso, dopo il delirio visto al suo Billionaire di Porto Cervo, il calcetto con ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Cosa deve L'Amministratore di sistema: cosa deve fare l'Azienda? | Quotidiano Giuridico Il Quotidiano Giuridico Tom Clancy’s Elite Squad è ora disponibile su Android e iOS

Dopo diverso tempo in fase di test, Tom Clancy’s Elite Squad è stato reso disponibile ufficialmente su Apple App Store per iOS e Google Play Store per Android, ed è dunque scaricabile da tutti su entr ...

L'appello di Melania Trump alla convention repubblicana: «Votate Donald, vi aiuterà»

Che vi piaccia o meno, sapete sempre cosa pensa». «Votate Donald ... perchè «aiutare i bambini è un dovere». Melania ha invitato tutto il Paese a «riflettere, prendere un attimo di pausa» e ritrovare ...

