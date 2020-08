Corea Nord: Kim in pubblico per un Politburo allargato (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 26 AGO - Il leader NordCoreano Kim Jong-un ritorna sui media statali a causa di una riunione del Politburo allargato, presieduto per far fronteggiare il Covid-19 e arrivo del potente ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Corea del Nord:, Kim in pubblico per un Politburo allargato #coreadelnord - repubblica : 'Kim Jong-un in coma, la sorella a capo della Corea del nord' [aggiornamento delle 22:28] - repubblica : 'Kim Jong-un in coma, la sorella a capo della Corea del nord' - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Corea del Nord, Kim Jong-un torna in pubblico dopo voci su gravi condizioni di salute - SkyTG24 : Corea del Nord, Kim Jong-un torna in pubblico dopo voci su gravi condizioni di salute -

Ultime Notizie dalla rete : Corea Nord L’interessante canale YouTube della Corea del Nord Il Post Corea Nord, Kim in pubblico per un Politburo allargato

VIDEO - Corea del Nord: Kim Jong-un cede parte dei poteri alla sorella (per alleviare lo stress) Nel mezzo delle speculazioni sullo stato di salute e la delega di alcuni poteri alla sorella Kim ...

Corea del Nord:, Kim in pubblico per un Politburo allargato

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ritorna in pubblico, in una riunione del Politburo allargato, presieduto per fronteggiare il Covid-19 e l'arrivo del potente tifone Bavi. Nel mezzo delle speculazioni ...

VIDEO - Corea del Nord: Kim Jong-un cede parte dei poteri alla sorella (per alleviare lo stress) Nel mezzo delle speculazioni sullo stato di salute e la delega di alcuni poteri alla sorella Kim ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un ritorna in pubblico, in una riunione del Politburo allargato, presieduto per fronteggiare il Covid-19 e l'arrivo del potente tifone Bavi. Nel mezzo delle speculazioni ...