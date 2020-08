Chi sono Luì e Sofì, i Me contro Te? Età e carriera dei due Youtuber che hanno conquistato i bambini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ecco chi sono Luì e Sofì, i Me contro Te sono due giovani Youtuber che hanno conquistano bambini e adolescenti I Me contro Te, conosciuti anche come Luì e Sofì, sono due giovani Youtuber e influencer che hanno conquistano non poco successo soprattutto tra i giovani. Il loro canale YouTube è attivo ormai da qualche anno e conta circa 5 milioni di iscritti. Luì e Sofì, all’anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno aperto il loro canale Youtube nel 2014, il successo è arrivato con il video intitolato “IL PRIMO VIDEO DI LUÌ E SOFÌ”. I due non ... Leggi su nonsolo.tv

chetempochefa : “Dopo 21 giorni di disciplinata reclusione, posso dire di aver superato l'infezione da Covid 19. Sono guarito. Il… - TeresaBellanova : Le parole sono pietre. Specie se pronunciate da un Senatore della Repubblica, specie se rivolte a chi gli è subentr… - tancredipalmeri : Per favore finitela con sto servilismo sulla conferenza di Pirlo. È stata una normale presentazione. Non è che gli… - veraleaks_ : - _imwinterbear_ : Chi di voi guarda I-land? Quale è la squadra perfetta secondo voi, chi sono i vostri sette preferiti che vorreste f… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Blog | Caso Totti, chi sono i responsabili della mancata tutela della minore? - Alley Oop Alley Oop Apple ha corretto il problema di sicurezza di Safari in iOS 14 Beta

Secondo quanto riferito, Apple ha corretto una grave vulnerabilità di Safari, che può colpire gli utenti che eseguono iOS 13 e macOS Catalina, nell'ultima versione beta di iOS 14. A causa di un compor ...

Temptation Island, Alessia Marcuzzi: annunciata la quarta coppia

Manca poco ormai per la nuova edizione di Temptation Island, al via con ogni probabilità da metà settembre. L’ultima edizione di Temptation, terminata da non molto, si è rivelata un successo incredibi ...

Secondo quanto riferito, Apple ha corretto una grave vulnerabilità di Safari, che può colpire gli utenti che eseguono iOS 13 e macOS Catalina, nell'ultima versione beta di iOS 14. A causa di un compor ...Manca poco ormai per la nuova edizione di Temptation Island, al via con ogni probabilità da metà settembre. L’ultima edizione di Temptation, terminata da non molto, si è rivelata un successo incredibi ...