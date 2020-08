Aumentano i casi in tutta Italia, ma non i ricoveri. Sono soprattutto i rientri dall'estero a alzare i dati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore Sono 1367 i positivi al Covid 19, il numero di casi più alto dal 12 maggio scorso. L''impennata dovuta anche all'aumento del numero di tamponi effettuati, oltre novantamila. La ... Leggi su tg.la7

Si attesta a 33 nuovi positivi il report, nelle ultime 24 ore, del Ministero della Salute sui casi di coronavirus in Sicilia. I ricoverati con sintomi sono 59 e nessun nuovo ricovero nelle terapie int ...La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 26 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.367 (contro gli 878 di ieri). È il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 ...