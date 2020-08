Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar a causa di un’alluvione (Di mercoledì 26 agosto 2020) nella notte tra martedì e mercoledì Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar, sessanta chilometri a nord di Kabul, a causa di un’alluvione. L’alluvione ha colpito la città nella notte, prendendo alla sprovvista i suoi abitanti, circa Leggi su ilpost

MSF_ITALIA : Almeno 45 morti nel più grande #naufragio di quest'anno al largo della #Libia. I sopravvissuti-salvati da pescator… - vaticannews_it : #20agosto Nuova tragedia dell’immigrazione. Almeno 45 persone, tra cui cinque bambini, hanno perso la vita a causa… - ilpost : Almeno 70 persone sono morte nella città afghana di Charikar a causa di un’alluvione - maugas56 : @SL0g0ut @Spicci3 @TramontiE Ci sono taggate 3 persone, non è molto chiaro a chi è indirizzato il tweet. O almeno non è chiaro a me. - leoneduemila : @EroeSemantico Beh, quindi possiamo dire che sono 3 gg che almeno 4 persone ci stanno lavorando...... -