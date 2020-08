Agguato nella notte: 5 colpi contro un uomo a Torre Annunziata (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – La scorsa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, un uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata (Napoli). L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia è stato raggiunto da 3 colpi alla gamba sinistra e da 2 a quella destra. Il ferito, Francesco De Angelis, 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine, non è in pericolo di vita. Sul posto rinvenuti 3 bossoli cal. 7,65. Indagini a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e della compagnia di Torre ... Leggi su anteprima24

Spari nella notte a Torre Annunziata in piazza Cesaro. Un uomo è stato ferito da colpi d'arma da fuoco poco dopo la mezzanotte, per essere poi trasportato d'urgenza al San Leonardo di Castellammare di ...

Misterioso agguato in pieno centro storico. Un extracomunitario - regolarmente residente a Napoli - è stato ferito a colpi di coltello a Forcella. Sono quasi le due della notte quando scatta il raid.

