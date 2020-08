Aggredisce l'ex compagno e lo minaccia di morte, 34enne allontana da casa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si introduce di notte nell'appartamento e Aggredisce la ex, denunciato fidanzato violento 19 agosto 2020 Ponte San Giovanni, picchia la compagna per strada e ferisce i carabinieri: arrestato 29 maggio ... Leggi su perugiatoday

I Carabinieri della Compagnia di Melfi, con l’ausilio di militari delle Stazioni di Barile e Rapolla, hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne di Taranto, responsabile di minacce, lesioni gravi ...L’ultima aggressione omofoba avvenuta a Cagliari, per un semplice bacio in spiaggia, ha ribadito l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia. Tra poche settimane di nuovo in Parlamento. Quanto accad ...